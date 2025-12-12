Bologna, occhio ai subentranti della Juve. Rossoblù forti tra il 31′ e il 60’…

Curiosità

Il Bologna è la squadra che ha ricevuto più espulsioni in favore in questa Serie A (3). Il Bologna è la squadra che ha segnato 12 reti su 23 a cavallo della pausa nella Serie A 2025/26: 6 gol dal 31’ al 45’ più recupero come l’Atalanta e 6 gol dal 46’ al 60’. Il Bologna, assieme a Cagliari e Torino, è una delle 3 squadre della Serie A 2025/26 che hanno effettuato tutti e 70 i cambi a disposizione dopo 14 giornate giocate. Il Bologna è la squadra che ha avuto il maggior numero di rigori a proprio favore: 4, come Torino, Pisa e Fiorentina. Il Bologna è la squadra che guadagna più punti nel secondo tempo: +8 punti rispetto ai risultati dei primi tempi. La Juventus è la squadra che segna di più con subentranti nella Serie A 2025/26: 4 gol come Milan e Cremonese. Tra Vincenzo Italiano e Luciano Spalletti sono 5 i precedenti ufficiali con 2 vittorie per parte ed 1 pareggio.