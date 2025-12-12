Maifredi: “La Juve non perderà a Bologna. Nei singoli è superiore”

Doppio ex della sfida, Gigi Maifredi, pure transitato prima da Bologna e poi da Torino esattamente come Thiago Motta. Non gli andò bene. Il fautore del cosiddetto calcio champagne è stato intervistato a Tuttojuve a due giorni dal match del Dall'Ara. Queste le sue parole: "Il Bologna è una squadra di livello, ma la Juventus deve tornare a far paura. Bisogna giocare con la consapevolezza di poter contrastare chiunque. Ho percepito preoccupazione anche col Pafos, con tutto il rispetto ma una volta ci giocavi con le riserve e per provare nuovi schemi".