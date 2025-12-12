Ranking Uefa, tris di vittorie per risalire: vicina la Germania al secondo posto

Un tris di vittorie per la Serie A in un giovedì esaltante tra Bologna, Roma e Fiorentina. Due successi esterni in Europa League, con i rossoblù vincenti a Vigo, peraltro in uno scontro diretto per il ranking, e la Roma a Glasgow, mentre la Fiorentina ha avuto la meglio della Dinamo Kiev in Conference. Tre vittorie che permettono di accorciare sulla Germania, oggi seconda nel ranking per avere un posto in più nella prossima Champions League. Le tedesche, infatti, hanno vinto in Europa League con lo Stoccarda (4-1 sul Tel Aviv) e Friburgo (1-0 sul Salisburgo), ma a steccare è stato il Mainz, fermato in Polonia sul pari dal Lech. Così, il distacco dell'Italia si è decisamente accorciato. Di seguito il ranking (le prime due posizioni assegnano un posto in più nel ranking)