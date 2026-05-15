Mercato – Bologna-Lucca: la pista si riapre

Il Nottingham Forest ha deciso: Lorenzo Lucca non sarà riscattato e tornerà al Napoli. Per il giocatore, pagato circa 34 milioni di euro, una cessione definitiva appare difficile, ma si apre la strada a un possibile prestito.

Qui entra in gioco il Bologna. I rossoblù erano già stati a un passo dal centravanti a gennaio, trovando il gradimento totale del giocatore. L'affare sfumò solo perché condizionato alla partenza di Thijs Dallinga, poi rimasto in rossoblù. Con il mercato estivo alle porte, il nome di Lucca potrebbe tornare di moda a Casteldebole. L'attaccante ex Udinese era già stato sondato qualche anno fa quando militava nel Pisa, ma alla fine scelse di andare al'Ajax e il Bologna acquistò Zirkzee.