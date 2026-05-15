Il Bologna va con decisione su Federico Bonini, difensore centrale mancino classe 2001. Dopo il debutto in Serie A nel 2020 sotto la guida di Sinisa Mihajlovic, Bonini ha intrapreso un percorso di crescita che lo ha visto protagonista prima con la Virtus Entella e successivamente in Spagna, con l'Almería in Segunda División.
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Arriva la conferma di Romano: il Bologna pensa a Federico Bonini per la difesa
Mercato rossoblù: spunta il nome di Federico Bonini
Secondo quanto riferito da Fabrizio Romano, la dirigenza rossoblù è in contatto con il club spagnolo per riportare a Casteldebole un profilo che oggi garantisce maggiore solidità e duttilità, a un reparto difensivo che questa stagione ha vacillato troppo.
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