I voti di Alessandro Mossini
VIDEO - Il discorso di Palladino: "Il nostro campionato inizia ora"
Difesa
Skorupski 6, Darmian 5.5, Casale 5.5, Theate 6
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Commenta Continua la lettura
News
Bologna-Inter, i migliori e i peggiori
News
Bologna-Inter, le pagelle
Editoriale
Autonomia limitata, ci sarà ancora da soffrire. Il vero Bologna qual è?
News
Bonny: "Abbiamo reagito bene contro una grande squadra come il Bologna"
News
Palladino: "Peccato non aver segnato il secondo. Serve migliorare la condizione fisica"
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti