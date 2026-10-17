Le scelte di Palladino e Chivu
VIDEO - Il discorso di Palladino: "Il nostro campionato inizia ora"
Le scelte
Raffaele Palladino ha scelto Lukasz Skorupski. Sarà il polacco a difendere i pali, preferito a Pessina, mentre le altre scelte sono standard con la conferma di Casale e Darmian, più il ritorno di Theate. Ferguson e Pobega sono i mediani centrali, Zortea e Miranda gli esterni. Sotto punta, come da previsioni, giocano Cambiaghi e Bernardeschi dietro Piccoli. Inter senza Lautaro, spazio a Esposito e Thuram.
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