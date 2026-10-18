I voti di Matteo Dalla Vite

Redazione TuttoBolognaWeb
Schermata 2026-10-11 alle 21.29.47

VIDEO - Il discorso di Palladino: "Il nostro campionato inizia ora"

Difesa

Skorupski 6, Darmian 6, Casale 5.5, Theate 6

Bologna FC v FC Internazionale - Serie A 2026/27

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Commenta
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti