Di MATTEO MESSEROTTI
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Bologna-Inter, abbondanza in porta per Italiano: convocati tutti e tre, Skorupski sarà titolare?
L'ultima di campionato contro l'Inter si preannuncia come una passerella speciale per il Bologna di Vincenzo Italiano, che per l'occasione ha deciso di calare il tris in porta. Al Dall'Ara, infatti, saranno presenti tutti e tre i guardiani rossoblù: Lukasz Skorupski, Federico Ravaglia e Massimo Pessina. Sebbene il tecnico abbia l'imbarazzo della scelta, le gerarchie sembrano ormai tracciate: a difendere i pali dal primo minuto ci sarà, con molta probabilità, il portiere polacco.
Per Skorupski è stata una stagione decisamente in salita. Due gravi infortuni ne hanno scombussolato i piani, costringendolo a restare ai box per circa metà del campionato e complicando non poco gli obiettivi della squadra.
La sfida di sabato contro i nerazzurri ha il sapore della rivincita personale. Mantenere la porta inviolata contro i Campioni d'Italia non sarebbe solo un traguardo di prestigio, ma rappresenterebbe l'ultima grande occasione per dimostrare al popolo rossoblù che su di lui si può ancora fare totale affidamento.
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