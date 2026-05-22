Bologna-Inter, abbondanza in porta per Italiano: convocati tutti e tre, Skorupski sarà titolare?

L'ultima di campionato contro l'Inter si preannuncia come una passerella speciale per il Bologna di Vincenzo Italiano, che per l'occasione ha deciso di calare il tris in porta. Al Dall'Ara, infatti, saranno presenti tutti e tre i guardiani rossoblù: Lukasz Skorupski, Federico Ravaglia e Massimo Pessina. Sebbene il tecnico abbia l'imbarazzo della scelta, le gerarchie sembrano ormai tracciate: a difendere i pali dal primo minuto ci sarà, con molta probabilità, il portiere polacco.