Bologna, c’è un problema fuori casa: un punto nelle ultime sei

C'è decisamente un problema lontano dal Dall'Ara, come sottolinea oggi il Cor Sport. Il Bologna si trasforma in casa e si esalta, mentre in trasferta si eclissa, perde mordente, energia ed elettricità. Lo dicono i risultati. L'ultima vittoria esterna è arrivata addirittura il 29 marzo a Venezia, gol di Orsolini, e da lì in avanti solo tre gol fatti con ben quattro partite chiuse senza segnare. La striscia, inoltre, dice quattro sconfitte consecutive e non accadeva dal 2020. Le partite? Eccole: Milan-Bologna 2-1, Fiorentina-Bologna 3-2, Roma-Bologna 1-0 e Milan-Bologna 1-0. Ora i prossimi impegni in campionato saranno a Lecce e Cagliari, due partite che il Cor Sport considera 'alla portata'.