Il domino di panchine deve ancora partire, potrebbe riguardare l'Atalanta, il Milan, il Napoli e la Lazio, con la Fiorentina che quasi certamente cambierà Vanoli. In tutto questo si inserisce il futuro di Vincenzo Italiano che ha contratto con il Bologna per il 2027.
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Bologna, c’è sempre De Rossi in lista se parte Italiano
DDR primo nome in caso di uscita di Italiano?
L'idea del club, chiaramente, è tenerlo, ma nelle prossime settimane potrebbero arrivare offerte al mister rossoblù da qualche top club e questo rischia di cambiare i piani. Il Bologna è convinto di poter andare avanti con Vincenzo, ma dall'altro lato deve agire con cautela e sondare qualche eventuale sostituto. Per calciomercato.it in cima alla lista ci sarebbe Daniele De Rossi, che ha portato con bel gioco e intensità il Genoa alla salvezza. De Rossi è anche un nome della Fiorentina, assieme a Grosso che ha un ottimo rapporto con Paratici. Il tutto mentre a Milano scoppia il caso Allegri-Ibrahimovic: i due sarebbero ai ferri corti e Max starebbe prendendo in considerazione l'idea di andarsene.
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