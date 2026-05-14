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Bologna, c’è sempre De Rossi in lista se parte Italiano

Bologna, c’è sempre De Rossi in lista se parte Italiano - immagine 1
DDR primo nome in caso di uscita di Italiano?
Redazione TuttoBolognaWeb

Il domino di panchine deve ancora partire, potrebbe riguardare l'Atalanta, il Milan, il Napoli e la Lazio, con la Fiorentina che quasi certamente cambierà Vanoli. In tutto questo si inserisce il futuro di Vincenzo Italiano che ha contratto con il Bologna per il 2027.

L'idea del club, chiaramente, è tenerlo, ma nelle prossime settimane potrebbero arrivare offerte al mister rossoblù da qualche top club e questo rischia di cambiare i piani. Il Bologna è convinto di poter andare avanti con Vincenzo, ma dall'altro lato deve agire con cautela e sondare qualche eventuale sostituto. Per calciomercato.it in cima alla lista ci sarebbe Daniele De Rossi, che ha portato con bel gioco e intensità il Genoa alla salvezza. De Rossi è anche un nome della Fiorentina, assieme a Grosso che ha un ottimo rapporto con Paratici. Il tutto mentre a Milano scoppia il caso Allegri-Ibrahimovic: i due sarebbero ai ferri corti e Max starebbe prendendo in considerazione l'idea di andarsene.

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