Bologna, c’è sempre De Rossi in lista se parte Italiano

L'idea del club, chiaramente, è tenerlo, ma nelle prossime settimane potrebbero arrivare offerte al mister rossoblù da qualche top club e questo rischia di cambiare i piani. Il Bologna è convinto di poter andare avanti con Vincenzo, ma dall'altro lato deve agire con cautela e sondare qualche eventuale sostituto. Per calciomercato.it in cima alla lista ci sarebbe Daniele De Rossi, che ha portato con bel gioco e intensità il Genoa alla salvezza. De Rossi è anche un nome della Fiorentina, assieme a Grosso che ha un ottimo rapporto con Paratici. Il tutto mentre a Milano scoppia il caso Allegri-Ibrahimovic: i due sarebbero ai ferri corti e Max starebbe prendendo in considerazione l'idea di andarsene.