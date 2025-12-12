Federico Bernardeschi è l'eroe della serata. Grazie alla sua doppietta, la formazione di Italiano ribalta il risultato a Vigo e fa sognare i tifosi. Parla così ai microfoni in mixed zone il numero dieci:
Bernardeschi: “Gara fondamentale, era importante vincere. Juve? Sarà emozionante”
Le parole di Bernardeschi nel post-partita di Celta Vigo - Bologna.
“Questa per noi era una gara fondamentale e abbiamo fatto un passo importante in classifica. Il mister ci dice sempre di sacrificarci, vuole qualità davanti: abbiamo fatto tutti una partita di grande personalità; questa prestazione ci deve dare consapevolezza. Sono contento della doppietta, ma era importante vincere. Il nostro obiettivo è l’ottavo posto, però, già da domani dobbiamo pensare alla prossima partita. Domenica affrontiamo la Juventus, per me sarà emozionante perché fa parte del mio passato, è la prima volta che la incontro da avversario, ma non dobbiamo perdere di vista l'obbiettivo”.
