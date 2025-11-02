Beneforti: “Vittoria netta. A Firenze non abbiamo buttato via noi i punti, ma..”

"A Firenze ero arrabbiato perchè era da tre giorni prima che avevo annusato quello che poi sarebbe successo. Non abbiamo buttato via noi i punti contro la Fiorentina, ma ce li hanno fatti buttare.... Oggi è stata una vittoria netta, da grande squadra, che sta lassù in classifica. A parte i primi 12 secondi e, nonostante gli errori sottoporta di Orsolini, Castro è stato molto bravo a infilare due gol dentro la porta avversaria. Vittoria che è arrivata nonostante la pioggia che ha reso difficile il gioco, e lì un po' ho tremato ma poi i tre punti sono arrivati. Rowe? E' uno che a calcio sa giocare, bisogna avere la pazienza di aspettarlo come abbiamo fatto con Ndoye".