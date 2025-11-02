Le parole di Claudio Beneforti a Solo Calcio:
Beneforti: "Vittoria netta. A Firenze non abbiamo buttato via noi i punti, ma.."
Beneforti: “Vittoria netta. A Firenze non abbiamo buttato via noi i punti, ma..”
Il commento di Claudio Beneforti dallo stadio Tardini di Parma
"A Firenze ero arrabbiato perchè era da tre giorni prima che avevo annusato quello che poi sarebbe successo. Non abbiamo buttato via noi i punti contro la Fiorentina, ma ce li hanno fatti buttare.... Oggi è stata una vittoria netta, da grande squadra, che sta lassù in classifica. A parte i primi 12 secondi e, nonostante gli errori sottoporta di Orsolini, Castro è stato molto bravo a infilare due gol dentro la porta avversaria. Vittoria che è arrivata nonostante la pioggia che ha reso difficile il gioco, e lì un po' ho tremato ma poi i tre punti sono arrivati. Rowe? E' uno che a calcio sa giocare, bisogna avere la pazienza di aspettarlo come abbiamo fatto con Ndoye".
