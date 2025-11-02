Tutto Bologna Web
Anaclerio: “Vittoria portata a casa da grande squadra. Saputo?..”

Il commento di Pepè Anaclerio nel post partita di Parma-Bologna
Redazione TuttoBolognaWeb

La parole di Pepè Anaclerio a Solo Calcio:

"Tanti motivi per essere contenti questa sera, ma soprattutto quello che mi rallegra di più è che si tratta di una vittoria portata a casa da grande squadra come è il Bologna in questo momento. Mi è piaciuto l'atteggiamento di tutti i giocatori, che sono stati bravi a mantenere la calma e colpire nel momento giusto. Il Bologna ha dominato il Parma, a parte il gol subito all'inizio che è stato abbastanza casuale. Contento per Miranda al suo primo gol con la maglia rossoblù. Rowe? Oggi ha fatto una partita seria. Saputo? E' il valore aggiunto del Bologna ed è incontestabile. La solidità che ha portato sotto le Due Torri è impagabile"

