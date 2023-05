Bazzani: “Per Motta tutti sono uguali, compreso Arnautovic”

BOLOGNA, ITALY - FEBRUARY 12: Marko Arnautovic of Bologna FC reacts during the Serie A match between Bologna FC and AC Monza at Stadio Renato Dall'Ara on February 12, 2023 in Bologna, Italy. (Photo by Alessandro Sabattini/Getty Images)

"L'esclusione di Arnautovic? Capisco sicuramente i tifosi che non vedono l'ora di vederlo in campo per il giocatore che è e la qualità che ha, ma in una ottica di gestione di un gruppo è sempre l'allenatore ad avere il polso della situazione. Non mi schiero con nessuno ma è Motta a vedere gli allenamenti e si vede che nella fase di allenamento ha visto Arnautovic stanco. Quando un giocatore sta fuori ci sono tre fasi, la prima è la fisioterapia, la seconda è la riatletizzazione e poi la terza che è quella del rientro in gruppo in termini anche di intensità. Se Arna in quesa fase ha messo dentro i carichi ma Motta lo vede affaticato e non pronto è giusto che non gli dia il contentino solo perché si chiama Arnautovic".