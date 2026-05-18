Atalanta-Bologna, la moviola: Carnesecchi rischia il rigore su Rowe

Il rischio lo ha commesso Carnesecchi nel secondo tempo ciccando il rinvio di destro su pressione di Jonathan Rowe. Il portiere liscia il primo tiro e tocca l'attaccante, poi sul secondo riesce a colpire il pallone. I dubbi rimangono nonostante il tocco sulla gamba di Rowe non sia stato vigoroso. Nessun rigore invece per il contatto tra Bernardeschi e De Ketelaere nel primo tempo. Nessun dubbio sulla rete di Orsolini, sul cross di Rowe ci sono almeno tre giocatori a tenere in gioco il numero sette.