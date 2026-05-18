Direzione regolare anche se con qualche incertezza per Perenzoni, alla seconda stagionale in A. Due episodi da moviola nel corso di Atalanta-Bologna.
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Atalanta-Bologna, la moviola: Carnesecchi rischia il rigore su Rowe
La moviola di Atalanta-Bologna
Il rischio lo ha commesso Carnesecchi nel secondo tempo ciccando il rinvio di destro su pressione di Jonathan Rowe. Il portiere liscia il primo tiro e tocca l'attaccante, poi sul secondo riesce a colpire il pallone. I dubbi rimangono nonostante il tocco sulla gamba di Rowe non sia stato vigoroso. Nessun rigore invece per il contatto tra Bernardeschi e De Ketelaere nel primo tempo. Nessun dubbio sulla rete di Orsolini, sul cross di Rowe ci sono almeno tre giocatori a tenere in gioco il numero sette.
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