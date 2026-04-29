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Arbitro di Bologna-Cagliari

Arbitro di Bologna-Cagliari - immagine 1
La designazione arbitrale per domenica
Redazione TuttoBolognaWeb

Sono stati designati gli arbitri per la 35a giornata di Serie A. Bologna-Cagliari, in programma domenica, sarà affidata alla direzione di Crezzini di Siena assistito da Fontemurato e Biffi, con quarto uomo Galipò e addetti VAR Gariglio e Ghersini.

L'arbitro di Siena in stagione ha già arbitrato otto match di Serie A, ma non ha mai arbitrato il Bologna in massima serie. Un precedente invece col Cagliari il 29 novembre 2025 in quel di Torino con la vittoria della Juventus per 2-1.

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