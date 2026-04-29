Sono stati designati gli arbitri per la 35a giornata di Serie A. Bologna-Cagliari, in programma domenica, sarà affidata alla direzione di Crezzini di Siena assistito da Fontemurato e Biffi, con quarto uomo Galipò e addetti VAR Gariglio e Ghersini.
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Arbitro di Bologna-Cagliari
La designazione arbitrale per domenica
L'arbitro di Siena in stagione ha già arbitrato otto match di Serie A, ma non ha mai arbitrato il Bologna in massima serie. Un precedente invece col Cagliari il 29 novembre 2025 in quel di Torino con la vittoria della Juventus per 2-1.
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