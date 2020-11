Aquino: “Ottima vittoria ieri della Virtus. Pajola? E’ cresciuto tantissimo”

Ospite di Pomeriggio in Rossoblù, condotto da Francesca Bolognini su Radio Nettuno Bologna 1, Luca Aquino che ha parlato della Virtus vincente ieri in Eurocup:

“Ottimo risultato, vittoria meritata che qualifica la Virtus nelle prime 16 e consolida il primo posto nel girone. Vittoria arrivata contro il principale avversario del girone e che come la Virtus punta alla vittoria dell’Eurocup. Importante perchè mancavano Markovic e Abass e la squadra di Djordjevic è stata in controllo per tutto il match”.