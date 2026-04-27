Ancora entusiasmo a Bologna: in 27mila col Cagliari

I primi fischi, i primi malumori, ma il pubblico resta fedele al Bologna e anche domenica ci sarà un Dall'Ara quasi pieno. Nonostante le speranze di settimo posto siano ormai ridotte allo zero, per il match contro il Cagliari, in programma a ora di pranzo, il tifo riempirà lo stadio.

Come comunica il Bologna 'Prosegue la prevendita per Bologna-Cagliari in programma allo stadio Dall’Ara domenica 3 maggio alle 12,30: tra abbonamenti e biglietti siamo già oltre quota 27000 e sono esauriti i settori di Curva Bulgarelli e Kid’s stand'.