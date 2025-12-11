Anaclerio: “Stupirsi di questa squadra ormai non fa più notizia. Bernardeschi?…”

"Stupirsi di questo Bologna ormai non fa più notizia. Ormai la parola impresa non appartiene più a questa società, quante volte l’abbiamo usata in passato. Non discuto nemmeno più la formazione iniziale perchè il mister ha la situazione in mano al cento per cento. Il Bologna ha costruito una forza mentale enorme. Questi ragazzi, grazie anche ai dettami tattici dell'allenatore, sta diventanto sempre più forte. Bernardeschi? Deve sempre fare quello che ha fatto oggi perchè è un giocatore forte".