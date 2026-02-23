Anaclerio: “La sensazione è che il momento nero sia stato messo alle spalle. Bernardeschi?..”

"L'unico obiettivo era quello di tornare alla vittoria in qualsiasi modo. Vittoria fondamentale per la stagione e per la gara di giovedì in Europa League. Energia totale per i giocatori del Bologna. Sono contento per il Mister, per la società e per la gente allo stadio. Seconda partita consecutiva senza prendere gol e terza vittoria consecutiva. Cominciano ed essere tante le sensazioni che il momento nero sia stato messo alle spalle. La cosa più bella è rivedere il Bologna vincere al Dall'Ara. Bernardeschi? E' uno di quei giocatori che stanno prendendo, e hanno preso, il Bologna per mano insieme a Castro e Lucumi. Miranda? Speriamo che non sia nulla".