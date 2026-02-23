Bologna-Udinese, le ufficiali. Out un difensore

Una defezione dell'ultimo minuto per il Bologna, che perde Torbjorn Heggem per una lombalgia, allora spazio in difesa a Vitik e Lucumi, mentre in fascia ci sono Joao Mario e Miranda. A centrocampo tornano i tre mediani, stavolta sono Sohm, Freuler e Pobega, poi in avanti Orsolini e Rowe a supporto di Castro. Nell'Udinese 3-5-2: recupera Solet in difesa, mentre davanti ci sono Zaniolo e Buksa, con Atta a supporto alle spalle.