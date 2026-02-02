Allegri: “Bologna match complicato, recenti risultati una coincidenza. Saelemaekers out”

"Saelemaekers non ci sarà, a Roma si è messo a disposizione ma ha avuto un risentimento. Pulisic ha una borsite che gli dà fastidio. Se oggi starà meglio lo porteremo. Leao, sta gestendo la situazione adduttore-pube, ci sarà. Bologna? Domani è molto complicata, loro ti saltano addosso, giocano e si propongono. Bisogna giocare bene tecnicamente e non scatenarli in velocità. Il Bologna viene da una bella vittoria in Europa League ma ha fatto solo una vittoria nelle ultime 10. Troveremo una squadra che vorrà battere il Milan e che vorrà dimostrare che questi risultati negativi sono una coincidenza".