Mentre Vincenzo Italiano non ha parlato in conferenza stampa alla vigilia, Max Allegri si è concesso ai giornalisti prima di Bologna-Milan, posticipo del martedì per la giornata numero 23 di Serie A. In casa rossonera fuori l'ex Saelemaeker, ma ci sono anche gli acciacchi di Pulisic e Leao. Questo il punto del tecnico rossonero come riportato da Milannews:
Allegri: “Bologna match complicato, recenti risultati una coincidenza. Saelemaekers out”
"Saelemaekers non ci sarà, a Roma si è messo a disposizione ma ha avuto un risentimento. Pulisic ha una borsite che gli dà fastidio. Se oggi starà meglio lo porteremo. Leao, sta gestendo la situazione adduttore-pube, ci sarà. Bologna? Domani è molto complicata, loro ti saltano addosso, giocano e si propongono. Bisogna giocare bene tecnicamente e non scatenarli in velocità. Il Bologna viene da una bella vittoria in Europa League ma ha fatto solo una vittoria nelle ultime 10. Troveremo una squadra che vorrà battere il Milan e che vorrà dimostrare che questi risultati negativi sono una coincidenza".
