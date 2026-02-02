Anaclerio: “Immobile cessione logica. Holm e Joao Mario? Penso che…”

"La cessione di Immobile la trovo logica anche se umanamente un po' mi dispiace. Ciro voleva giustamente giocare, ma qui a Bologna di spazio ne avrebbe trovato molto poco, quindi ci sta la cessione. L'uscita di Holm ha sorpreso anche me perchè comunque, fra alti e bassi, è stato un giocatore importante, giocatore che abbiamo ammirato e che ci ha aiutato a conseguire dei risultati. Poi è arrivata la Juventus, ed è difficile dire di no ai bianconeri sia per quanto riguarda lo stipendio che per il blasone. Joao Mario? Parto dal presupposto che se il portoghese è arrivato qui sotto le Due Torri evidentemente piace all' allenatore. Questo scambio ha una sua logica: entrambe le società sperano che i due giocatori si possano rilanciare in questo finale di stagione"