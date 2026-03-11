Alla vigilia di Bologna-Roma torna ‘E’ ancora l’Ottavo Scudetto’

Questa sera, come ogni mercoledì, torna in onda 'E' Ancora l'Ottavo Scudetto', programma ideato da Stefano Biondi e prodotto da Si Produzioni e Tuttobolognaweb, con la conduzione di Sabrina Orlandi, Emilio Marrese e Nando Pellerano. Alla vigilia della sfida, si parlerà delle possibilità rossoblù al cospetto dei giallorossi di Gasperini, con contributi dal Dall'Ara di Massimo Guerrieri e Alessia Fava, le clip delle conferenze stampa dei due tecnici e la scheda sull'avversario a cura di Manuel Minguzzi. Ospite in studio l'editore Roberto Mugavero. Appuntamento alle 21.30 su E'Tv Rete 7, canale 10 del digitale terrestre.