Tutto Bologna Web
I migliori video scelti dal nostro canale

tuttobolognaweb news Alla vigilia di Bologna-Roma torna ‘E’ ancora l’Ottavo Scudetto’

news

Alla vigilia di Bologna-Roma torna ‘E’ ancora l’Ottavo Scudetto’

Alla vigilia di Bologna-Roma torna ‘E’ ancora l’Ottavo Scudetto’ - immagine 1
Stasera l'appuntamento con E' Ancora l'Ottavo Scudetto
Redazione TuttoBolognaWeb

C'è grande attesa a Bologna per l'andata degli ottavi di finale di Europa League contro la Roma in programma domani alle 18.45 allo Stadio Dall'Ara.

Questa sera, come ogni mercoledì, torna in onda 'E' Ancora l'Ottavo Scudetto', programma ideato da Stefano Biondi e prodotto da Si Produzioni e Tuttobolognaweb, con la conduzione di Sabrina Orlandi, Emilio Marrese e Nando Pellerano. Alla vigilia della sfida, si parlerà delle possibilità rossoblù al cospetto dei giallorossi di Gasperini, con contributi dal Dall'Ara di Massimo Guerrieri e Alessia Fava, le clip delle conferenze stampa dei due tecnici e la scheda sull'avversario a cura di Manuel Minguzzi. Ospite in studio l'editore Roberto Mugavero. Appuntamento alle 21.30 su E'Tv Rete 7, canale 10 del digitale terrestre.

Leggi anche
Euroderby Bologna-Roma: diretta Sky e Radio
Bologna-Roma, i convocati

© RIPRODUZIONE RISERVATA