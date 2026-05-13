Un sacrificio per tenere Rowe. Le cessioni possono aiutare…

La domanda in città sorge spontanea: Jonathan Rowe rimarrà? Il Bologna ogni anno campa di plusvalenze e il rischio che l'inglese sia il prossimo grande incasso c'è tutto, anzi si sta iniziando a palesare con le prime voci da Oltremanica. Si dice spesso che resistere alle tentazioni della Premier è difficile, per non dire impossibile, eppure l'estate scorsa il Bologna lo ha fatto per Jhon Lucumi, che aveva sul piatto una ricchissima offerta dal Sunderland. Ogni tanto, dunque, si può fare. Da cosa dipende? Beh, da quanto è stato ceduto in precedenza. Dopo le plusvalenze per Ndoye e Beukema il club non aveva più necessità di sacrificare altre pedine e non lo ha fatto. Non è nemmeno una questione stretta di tempistiche, perché quando il Bologna ha avuto bisogno di un incasso importante lo ha fatto anche a fine agosto (Takehiro Tomiyasu nel 2021). Verrebbe dunque da provare a imbastire una strategia alternativa, ovvero sacrificare altri per trattenere Santi Castro e Jonathan Rowe.