Mercato – Oosterwolde cedibile dal Fenerbahce: dipenderà dall’offerta

Il club proverà a incassare circa una ventina di milioni e reinvestire per acquistare un sostituto all'altezza. Nei giorni scorsi è stato fatto il nome di Jayden Oosterwolde, difensore mancino del Fenerbahce e visto in passato al Parma in Serie A. Proprio Domenico Tedesco, che è stato ufficializzato poche ore fa, lo ha allenato in Turchia e lo conosce bene, motivo per il quale il Bologna potrebbe decidere di fare un tentativo. Per il Fenerbahce il centrale è cedibile, è reduce da una annata di alti e bassi, e molto dipenderà dalla valutazione. I turchi potrebbero anche chiedere una ventina di milioni di euro.