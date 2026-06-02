Mercato – Bologna sul giovane Wiafe

In attesa dell'annuncio di Domenico Tedesco come nuovo allenatore del Bologna , gli scout rossoblù sono già da tempo in azione per sondare giovani e talentuosi profili sia per le giovanili sia eventualmente per la prima squadra.

Il Bologna si sarebbe così messo sulle tracce di Samuel Wiafe, mediano centrale del Modena classe 2007 reduce da una annata da protagonista in Primavera 2 ma anche con all'attivo 9 partite giocate in Serie B con la prima squadra. In Primavera ha segnato 7 gol in 18 partite, dimostrandosi abile anche in fase offensiva, prestazioni che non son passate inosservate al mercato, infatti oltre al Bologna ci sono Genoa, Napoli, Atalanta e Fiorentina. Il Modena, secondo Tmw, avrebbe fissato la cifra di vendita a 4 milioni di euro più il 20% sulla futura rivendita.