Bologna a caccia di difensori centrali per arginare la possibile, ma quasi certa, partenza di Jhon Lucumi. Il difensore colombiano va in scadenza nel 2027 e per circa 20 milioni di euro potrebbe partire.
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Mercato – Niente da fare per Viery? Respinta una proposta da…
Sfuma Viery del Gremio? Proposta del Bologna rifiutata
Il Bologna aveva allora sondato il centrale brasiliano del Gremio Viery, 21 anni e promessa del calcio carioca, con tanto di offerta da 10-12 milioni di euro, riporta il Resto del Carlino. Tuttavia, il club brasiliano avrebbe respinto al mittente la proposta e alzato l'asticella per una possibile vendita sopra i 20 milioni di euro, cifra difficilmente raggiungibile dal club rossoblù. La pista, dunque, rischia di sfumare, in più è aumentata la concorrenza dato che su Viery si sono mosse le società di Premier League come Nottingham e Brighton.
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