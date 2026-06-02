Mercato – Niente da fare per Viery? Respinta una proposta da…

Il Bologna aveva allora sondato il centrale brasiliano del Gremio Viery, 21 anni e promessa del calcio carioca, con tanto di offerta da 10-12 milioni di euro, riporta il Resto del Carlino. Tuttavia, il club brasiliano avrebbe respinto al mittente la proposta e alzato l'asticella per una possibile vendita sopra i 20 milioni di euro, cifra difficilmente raggiungibile dal club rossoblù. La pista, dunque, rischia di sfumare, in più è aumentata la concorrenza dato che su Viery si sono mosse le società di Premier League come Nottingham e Brighton.