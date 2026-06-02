Mercato – Bologna sul mediano brasiliano Cauan Barros

Le riflessioni maggiori riguardano la difesa e il centrocampo, tra ciò che potrà uscire e ciò che servirà per migliorare il reparto. Certi della permanenza dovrebbero essere Eivind Helland, Torbjorn Heggem e Martin Vitik, mentre l'uomo plusvalenza sarà Jhon Lucumi, giunto al quarto anno al Bologna e con il contratto in scadenza nel 2027. Per il Bologna la necessità di una cessione a fronte di un mancato rinnovo di contratto: si cercherà di incassare circa una ventina di milioni di euro. Poi, si andrà a reinvestire per un sostituto. Occhi anche sulla mediana in attesa di una risposta definitiva da Remo Freuler, in scadenza a giugno, e con Fabbian già ceduto e Sohm non riscattato. Qui il Bologna sta guardando in Sudamerica dove è emerso il profilo di Cauan Barros, classe 2004 del Vasco da Gama. Ventisette partite e tre gol in tutte le competizioni per Barros che in totale con il Vasco ha disputato 68 partite con 6 gol. Valore di mercato tra i 5 e i 10 milioni di euro.