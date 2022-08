Mercato in ritardo, Sartori si faccia sentire

Il Bologna delle prime due uscite stagionali, ha fatto registrare tutte le lacune (ad oggi), agli occhi dei tifosi e non solo. A dire il vero, Lazio e Verona ci hanno messo nelle condizioni di partire anche benino, essendo il Bologna in entrambi i casi, passato in vantaggio per 1-0. Però il troppo nervosismo di alcuni giocatori, incomprensibile quello di Soumaoro, ha consegnato nel tabellino, dopo 180 minuti di gioco, appena un punto. Il rischio che rimangano tali, anche dopo il Milan a San Siro, è elevato. Vero che contro l’Hellas, il Bologna era ancora privo di Ferguson (doveva scontare il secondo turno di squalifica) e di Lucumì (mancava il visto), Soumaoro era squalificato e Sosa appena acquistato, va inserito gradualmente, nonostante ciò, il Bologna ha assolutamente bisogno di intervenire sul mercato.