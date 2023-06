La dura missione di Sartori: tenere i big, fare cassa e migliorare la rosa. Il Cobra ci prova

Fare cassa (piano di rientro di 40 milioni in tre anni), tenere i big, rinnovare Orsolini e Dominguez, cedere i giocatori secondari e rinforzare la rosa. Thiago Motta avrà anche dato carta bianca a Giovanni Sartori e Marco Di Vaio, ma l'estate della coppia di mercato rossoblù sarà dura e intensa, con una missione: tenere alto il livello tecnico e produrre sensibili miglioramenti a bilancio. Le due cose si possono sposare? E' un po' come aver la botta piena e la moglie ubriaca, ma se c'è uno che ce la può fare è il cobra di Lodi. Motta vuole chiarezza di obiettivi e la sensazione è che questi verranno chiariti a fine estate, quando si avrà il quadro completo di mercato e si capirà quanti giocatori dell'ossatura portante da 54 punti saranno rimasti. Balla tutto su questo: con l'ossatura confermata si potrà parlare di crescita sportiva, con qualche cessione primaria, invece, Motta chiederà presumibilmente obiettivo salvezza e poi si vedrà. E la strategia di Sartori oggi è finalizzata sulla prima strada da perseguire. Vediamo come.