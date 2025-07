Italiano: “E’ un Bologna più avanti di un anno fa. Mercato? Prima di andare via serve pensarci bene”

Sette gol in amichevole, ma anche tanti rumors di mercato da fronteggiare, e forse rappresentano l'avversario più difficile in questa fase. Vincenzo Italiano ha tra le mani un Bologna che viaggia più avanti nella conoscenza rispetto a un anno fa, quando era appena arrivato, ma c'è da tenere in conto anche qualche partenza (Beukema è già andato), qualche nuovo arrivo (da amalgamare), e giocatori di esperienza per dare un valore aggiunto in più alla squadra. E su Ndoye e Lucumi, corteggiati dal mercato, Vincenzo è stato chiaro: serve pensarci bene.