Bologna, niente ansia: i giocatori buoni avranno sempre richieste

Notiziona: Lewis Ferguson piace al mercato. Chi l'avrebbe mai detto? Pagato 3 milioni e titolarissimo in un Bologna settimo a pari merito con la Juve, con 3 gol fatti in 17 partite di Serie A e quella propensione box to box, il centrocampista scozzese non poteva mica rimanere in ombra. Il mercato riconosce i giocatori buoni e li chiede, come è normale che sia, mentre quelli considerati meno buoni, o se volete più scarsi, di sicuro di richieste ne avranno meno. In sintesi, se il mercato si muove sui giocatori del Bologna significa che del talento c'è e sarebbe decisamente peggio il contrario. Occorre farci il callo se la squadra continuerà così e probabilmente prima o poi toccherà pure al tecnico, che forse può avere i contorni del predestinato. D'altronde, se oggi il Bologna è settimo significa che ha messo sul campo qualità diffuse, quelle che i club andranno poi a cercare sul mercato, e la situazione dovremmo vederla con accezione positiva perché se fossimo scarsi nessuno verrebbe a bussare alle nostre porte. Banale, direte voi.