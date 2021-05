Bologna, mercato interessante: si riuscirà a migliorare?

Cantava così Luciano Ligabue in ‘Urlando contro il cielo’, un po’ per sfogarsi, un po’ per farsi sentire da qualcuno. Ecco, immagino che tanti tifosi del Bologna avranno urlato contro il cielo nell’aver sentito Walter Sabatini ammettere che ‘qualche giovane forte lo dovremo cedere per ragioni di bilancio’. Come, anche con il proprietario più ricco della storia? Sì, il calcio va così, contano le plusvalenze, i bilanci e non tanto le ricchezze dei proprietari. O meglio, quelle servono per evitare di andare gambe all’aria (pensate a questo passivo in altre epoche, nemmeno tanto lontane…). La domanda è ovvia: come si può crescere vendendo?