Il Bologna torni a fare il Bologna. L’Europa…

Due anni in Europa, ci siamo divertiti, abbiamo alzato una coppa, ma questa stagione ci ha fatto riscoprire anche il vecchio sapore dell'amarezza. Quella ferita che un po' si riapre e brucia. Un po' un ritorno nei ranghi, forse nell'anonimato, a parte una buona Europa League, e quella sensazione di essere tornati qualche anno indietro, quando l'obiettivo non era l'Europa ma il record di punti. Ha deluso la marcia in campionato, dove i punti in meno rispetto all'anno scorso sono dodici, a causa di inopinate sconfitte interne contro formazioni più deboli, quando sarebbe bastato fare meglio due partite per stare davvero in scia all'Atalanta. Cremonese, Parma, Verona, un piccolo elenco di squadre che hanno banchettato al Dall'Ara in una finestra di rendimento deficitaria con 8 sconfitte in 10 partite. No, troppo per essere tutto cancellato da una esperienza europea nel complesso positiva e finita solo davanti al colosso di turno. Anche perché l'ottavo posto non è affatto certo e se il Bologna finisse nono, decimo o undicesimo diventerebbe dura per tutti continuare a fare gli avvocati difensori.