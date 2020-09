Caro Bologna, dovevi crederci di più

Il ricordo del 5-1

Ho avuto la sensazione che il 5-1 di due mesi fa si sia fatto ancora sentire. Dopo dieci minuti di buon Bologna, alla prima sfuriata rossonera, il canovaccio è cambiato e i rossoblù hanno perso verve e convinzione, quando invece avrebbero potuto fare maggiormente male ad un buon Milan ma non del tutto irresistibile. Una volta presa la prima rete, scavalcato Danilo, in ritardo Dominguez, un po’ di paura da goleada si è palesata, ma più di ogni altra cosa sono stati i banali errori individuali a condannare un Bologna che è ancora lontano da quello pre Covid. Come dice Mihajlovic ‘ci abbiamo creduto poco’ e forse è andata realmente così. Quando prendi una imbarcata come quella di luglio un po’ nella resta rimane, soprattutto quando vai in svantaggio.