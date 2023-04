Verona-Bologna ad alta intensità: servirà prova di maturità

Verona-Bologna, con fischio d’inizio alle 20,45, che apre la 31esima giornata di Serie A ha tutte le carte in regola per essere un match ad altissima intensità. Le due compagini, per obiettivi diversi, stasera si giocano tanto. Il Verona ha la possibilità di agganciare, seppur momentaneamente, lo Spezia a 26 punti, quota che allo stato attuale significa salvezza; il Bologna, invece, ha la possibilità di portarsi a -2 dall’Atalanta e di consolidare l’ottavo posto, ovviamente prima che il turno si concluda tra il weekend e lunedì sera, proprio con Atalanta-Roma.