Troppo scarsi per essere veri

Rocchi sarà anche quello a cui non piacciono le critiche post partita agli arbitri, ma per eliminarle dovrebbe alzare il livello della sua squadra invece di lamentarsi di chi si lamenta. Così eviterebbe le polemiche: con arbitri buoni. Non ne ha a disposizione? Il problema lo dovrà risolvere lui che è il responsabile della categoria. E diventa francamente difficile non esporsi dopo quello che è successo a Monza, con uno straordinario Pezzuto che fa la finezza di non fischiare in presa diretta, per rendere disponibile l'intervento Var, salvo poi sanzionare un fallo inesistente che gli arbitri al video, con immagini chiare, decidono di lasciare così com'è. Se il Var, anche davanti a chiari ed evidenti errori, viene lasciato marginale nella decisione, con la famosa scusa della valutazione di campo, allora tanto vale toglierlo, eliminarlo, tornare cioè al medioevo calcistico. E qui sarebbe proprio il caso che Rocchi rendesse pubblico l'audio, giusto per capire se i varisti hanno avuto un blackout delle immagini o se hanno visto male pure loro (e sarebbe peggio). Altrimenti non si spiega. Bastano due occhi.