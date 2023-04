Tra Bologna-Udinese ed un occhio al futuro

La conferenza stampa di ieri, ci ha consegnato un Thiago Motta più analitico del solito. Magari, senza entrare troppo nei dettagli come sua consuetudine, però, qualche spunto interessante è emerso. La presenza poi di Joey Saputo, fa pensare già a qualche ragionamento sul futuro prossimo. Un progetto ambizioso può concretizzarsi in un paio d’anni così come possono non esserne sufficienti dieci; questo dipende da diversi fattori non solo ambientali e tecnici. A Bologna per esempio, da Donadoni a Pippo Inzaghi, passando poi da Mihajlovic, non tutti i progetti di Saputo sono andati a dama. Va detto che nelle ultime 3 stagioni, una serie di contrattempi a catena, alcuni anche gravi, hanno tarpato le ali ad un Bologna che a fine stagione 2018-19’ sembrava potesse decollare verso traguardi importanti. L’arrivo di Motta a stagione in corso, ha ridato alla piazza, alla società e ovviamente alla squadra, consapevolezza nei propri mezzi e che, con il lavoro quotidiano, pensando al presente e a partita per partita, si possano raggiungere traguardi importanti.