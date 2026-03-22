Il Bologna si butta via di nuovo. E il giocatore in crisi dal dischetto…

C'è una regola non scritta nel calcio: mai far calciare un rigore al giocatore in crisi con l'intento di farlo sbloccare. Potrebbe sembrare una cavolata, ma se ci fate caso tutte le volte che le gerarchie dal dischetto cambiano poi il risultato è quasi sempre lo stesso: l'errore. E' certamente meritorio e lodevole da parte di un gruppo aiutare un compagno in difficoltà, e Orsolini comunque è un rigorista, ma siccome in campo era presente anche il freddo e glaciale Bernardeschi beh, non ci sarebbero dovuti essere dubbi sulla scelta...Fatto sta che da lì in avanti il Bologna si è squagliato, dissolto, tornando ai suoi vecchi e atavici difetti, cioè mancate coperture su un attaccante pronto a tirare dal limite, per finire con le solite infilate in verticale quando la squadra è sbilanciata. Il tassametro corre e dice otto sconfitte nelle ultime dieci casalinghe di campionato: se non ci fosse stata la nottata di giovedì oggi parleremmo di disastro.