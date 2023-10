Sono comunque nove risultati utili consecutivi: le aspettative sono diverse

Quando ci si rammarica per un pareggio a Reggio Emilia, contro una diretta concorrente, significa che il livello delle aspettative si è alzato. E va bene così. Tutto fa brodo nell'ottica del salto di qualità. Certo, il gol a freddo segnato, davanti a ottomila persone, lasciava presagire ad un sacco netto e indolore, ma ci si è dimenticati che il Sassuolo resta squadra di valore e come tale ha messo in difficoltà il Bologna. Il dato dice nove risultati utili consecutivi e non ne vale la pena essere troppo duri per un pareggio esterno. Ci si può rammaricare per il primo tempo, oggettivamente brutto nonostante il gol, ma nel secondo il Bologna è uscito un po' alla sua maniera, con buone trame e anche tre occasioni per vincerla, di cui una segnata (ma in offside). L'aspettativa genera rammarico quando non si vince, ma a mente fredda, contro una squadra che aveva battuto Juve e Inter, il pareggio può rappresentare un risultato utile. Anche nella corsa europea.