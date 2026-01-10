In questi casi il discorso è molto banale: alla vigilia, visto il trend, il pareggio sarebbe stato firmato, ma per come è maturato ti rimane il retrogusto amaro della rimonta subita. Quel che passa il convento è questo, cioè che spesso le cose girano male e anche Baturina si trasforma in Del Piero per l'eurogol della vita, al termine di una partita in cui il Bologna si è fatto male da solo con una espulsione inopinata. Sgombriamo il campo da equivoci, visto che anche il giocatore si è scusato, come poi affermato da Italiano: l'espulsione di Cambiaghi è giusta. Il gomito alto, volontario, va punito, poi sul resto si può discutere delle sanzioni per chi provoca, ma questo è un altro discorso. Resta, però, la prestazione del Bologna, finalmente più in linea con quanto si era visto a novembre e con un segnale di ripresa che almeno è stato mandato. Ce n'era bisogno.
tuttobolognaweb esclusive tbw Segnali positivi, sprazzi di Bologna. Che ingenuità Cambiaghi…
lo spunto
Segnali positivi, sprazzi di Bologna. Che ingenuità Cambiaghi…
Il Bologna ritrova sprazzi del suo dna, un segnale c'è stato e ora dovrà essere confermato. Su Abisso...