Segnali positivi, sprazzi di Bologna. Che ingenuità Cambiaghi…

In questi casi il discorso è molto banale: alla vigilia, visto il trend, il pareggio sarebbe stato firmato, ma per come è maturato ti rimane il retrogusto amaro della rimonta subita. Quel che passa il convento è questo, cioè che spesso le cose girano male e anche Baturina si trasforma in Del Piero per l'eurogol della vita, al termine di una partita in cui il Bologna si è fatto male da solo con una espulsione inopinata. Sgombriamo il campo da equivoci, visto che anche il giocatore si è scusato, come poi affermato da Italiano: l'espulsione di Cambiaghi è giusta. Il gomito alto, volontario, va punito, poi sul resto si può discutere delle sanzioni per chi provoca, ma questo è un altro discorso. Resta, però, la prestazione del Bologna, finalmente più in linea con quanto si era visto a novembre e con un segnale di ripresa che almeno è stato mandato. Ce n'era bisogno.