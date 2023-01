Se il buongiorno si vede dal mattino…

La speranza è che il Bologna abbia smaltito alla prima giornata tutto il saldo con la sfortuna. La partita dell'Olimpico, da zero a zero, termina con un rigore da una parte, un non rigore dall'altra e due salvataggi al 96'. Così, giusto per entrare in clima e imprecare come si deve già al 4 gennaio. Dybala furbescamente lascia lì una gamba e Lucumi abbocca, mentre nel secondo tempo nessun chiaro replay ha fugato i dubbi sulla caduta di Ferguson vista da simulazione dall'arbitro. Considerate però le proteste viene da pensare che un rigore ci potesse stare...In pieno recupero, poi, il Bologna ha avuto due occasioni ma la Roma le ha salvate sulla linea e si può cominciare con tutti i santi. C'è anche da dire, ovviamente, che la squadra ha sì giocato bene ma è clamorosamente mancata negli ultimi sedici metri, trovando passaggi imprecisi, poco sincrono tra i movimenti offensivi e un Arnautovic in giornata no - come lui anche Dominguez. Presentarsi con continuità attorno all'area e poi non concretizzare rappresenta il miglior modo per rammaricarsi e perdere una partita.