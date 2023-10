Sassuolo-Bologna, Dionisi disinnesca in parte Thiago Motta

Sassuolo-Bologna ha consegnato agli addetti ai lavori spunti piuttosto interessanti. Premettendo che 10 giornate di campionato possano rappresentare un discreto campione nel fare certe considerazioni, è anche vero che nel proseguo della stagione, quello che è vero oggi, non è detto che lo sia domani. Mentre scrivo, il Bologna è settimo, con la sola Lazio, che potrebbe scavalcare i rossoblu qualora dovessero battere la Fiorentina all’Olimpico e a soli 2 punti dalla zona Champions. Al momento, il Bologna viaggia ad 1,5 punti a partita, con una proiezione di 57 punti finali. Rispetto alla decima giornata dello scorso campionato, il Bologna si ritrova con 8 punti in più. Qualora da qui in avanti la squadra di Motta dovesse ottenere gli stessi risultati della stagione scorsa, chiuderebbe a 62 punti, punteggio utile per l’ultima o penultima poltrona, per accedere in Europa. Al momento, un altro dato che almeno a me è caduto all’occhio è quello dei giocatori che stanno avendo maggior incidenza. Dal centrocampo in su, gol ed assist compresi, stanno incidendo Aebischer, Ferguson, Orsolini e Zirkzee, guarda caso, tutti giocatori già in rosa la scorsa stagione. I nuovi innesti, hanno finora prodotto poco, a parte il gol vittoria di Fabbian su un mezzo tiro di Kristiansen. Bene invece la difesa, con Beukema e Calafiori sugli scudi. Da capire se i nuovi acquisti, debbano ancora masticare tutti i dettami tecnici del mister o se semplicemente, debbano integrarsi meglio nel gruppo. Freuler, Ndoye e Saelemaekers, possono dare e fare di più e Karlsson, dopo i primi sussulti, non si è più visto; stessa cosa, dicasi per Fabbian. El Azzouzi fa il suo quando entra e Kristiansen, è bravino in fase offensiva, un po’ meno in fase difensiva. Al momento, non lo vedo ai livelli di Hickey e Theate, nonostante una valutazione che oggi, si aggira sui 15 milioni, cifra richiesta per il riscatto la prossima stagione. Se mister Motta, riuscirà a migliorare questi aspetti, si potrà lottare per una poltrona importante, fino alla fine.