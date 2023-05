Quota 50: ora Saputo colga la palla al balzo

Finalmente Saputo sbarca a quota 50. Erano sempre sfuggiti nei suoi primi sette anni di Serie A e ora Thiago Motta ha traghettato il presidente verso il primo tanto atteso lido. Non è ancora il record di punti di Pioli, 51, nemmeno quello di Guidolin, 52, ma è comunque un segnale da cogliere per un Bologna che un primo salto di qualità lo ha fatto. I rossoblù tornano noni in attesa dei match di Fiorentina e Torino e dimostrano di essere ancora vivi e in lotta per l’ottava piazza. Peccato per l’inopinata espulsione di Orsolini sullo zero a quattro che lo priverà della partita col Napoli, l’ultima casalinga, e forse Motta avrebbe dovuto preservarlo, ma ci si penserà a tempo debito. Per il momento è lecito stringersi attorno alla squadra che ha vinto nel segno del cordoglio e della solidarietà dopo la tragica alluvione che ha colpito il 50% del territorio regionale. Il Bologna ha onorato l’impegno, la Cremonese meno, mettendo subito in chiaro che oggi la qualità tecnica avrebbe prevalso anche con la motivazione in più di rendere onore e vicinanza a chi ha perso tutto a causa dell’acqua e il fango. L’Emilia Romagna c’è e lotta come sempre.