Piuttosto che niente…Ora la volata finale con un Arnautovic in più

Ci si aspettava una partita vibrante tra due squadre offensive e capaci di giocare con qualità, invece è venuta fuori una partita al piccolo trotto e, a tratti, pure leggermente noiosa. Ma il Bologna l'ha pareggiata, e vale molto considerando che una sconfitta avrebbe voluto dire tredicesimo posto e ultimo treno del vagone per l'ottava piazza. Invece, l'eurogol di Dominguez vale 46 punti, a pari merito con tutte e tenendo dietro il Sassuolo. Non è un punto scontato e banale, seppur Motta ci avesse abituato a vincere di più, ma c'è da considerare il calo del calcio esaltante visto fino a qualche settimana e il fatto che gli avversari abbiano iniziato a studiare bene il 'rimescolo' del calcio mottista: una sconfitta avrebbe compromesso tutto, un pareggio tiene in vita le speranze. Nel giorno in cui il Collegio di Garanzia ha fornito le motivazioni del rinvio alla Corte, di fatto la Juventus non è innocente e subirà una nuova penalizzazione entro un mese, il Bologna rimane in corsa per l'ottavo posto che potrebbe dire ancora Europa nel caso in cui i bianconeri uscissero di scena. E allora quella pregevole rete di Dominguez potrebbe diventare fondamentale se il Bologna riuscirà a ritrovare brillantezza nelle ultime quattro.