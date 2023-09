Pezzuto, ma cosa combini?

Monza-Bologna, va agli archivi con il terzo 0-0 stagionale, per giunta, consecutivo. Terzo clean sheet, con la seconda difesa del campionato e con Skorupski imbattuto da 338 minuti, recupero a parte. Purtroppo però, solo 3 punti raccolti; sarebbe bastato segnare almeno un gol per ritrovarsi con 2 punti in più in classifica. In verità, il Bologna il gol regolare lo avrebbe anche realizzato, ma Pezzuto ha preso una decisione strana. Siamo dentro al minuto 46; la ripresa è appena iniziata e già si vede un altro Bologna rispetto al primo tempo, lento e compassato, con sterile possesso palla. Karlsson, palla al piede, riesce a passare la palla a Zirkzee, all’interno dell’area; inseguito da un avversario, si porta leggermente fuori area, verso l’out sinistro e con la suola riesce a scaricare la palla a Lykogiannis, il quale, senza troppo cincischiare, crossa verso l’area avversaria e Ferguson insacca di testa anticipando il difensore. L’arbitro Pezzuto, solo dopo il gol realizzato, fischia la punizione a favore del Monza. Tra lo scarico di Zirkzee e il gol di Ferguson, passano 4 secondi, si va dal 46esimo e 44 secondi al 46esimo e 48. Con il VAR, nel dubbio, giusto lasciar proseguire l’azione. Nel caso, il VAR ti richiama per andare a vedere nel monitor, se Zirkzee ha commesso fallo o meno. Pezzuto invece, fischia subito dopo, come se la scelta, fosse stata la sua, ma con 4 secondi di ritardo. Premessa: Zirkzee non commette fallo; colpisce l’avversario ma solo dopo aver toccato il pallone. Quali possono essere le ipotesi di questo strano comportamento arbitrale?