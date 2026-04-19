Nel modo peggiore fuori da tutto. La stagione del Bologna lascia l’amaro in bocca

Il Bologna si è consegnato alla Juve, e questo non è tollerabile. La tre giorni decisiva per la stagione dei rossoblù si è chiusa nel peggiore dei modi. Quattro gol giovedì, altri due oggi (e potevano essere molti di più). E' come se il Bologna non fosse neanche sceso in campo, mancando non solo di qualità, Aston Villa e Juventus superiori, ma soprattutto di atteggiamento. Ci si atteneva quantomeno una squadra famelica, pronta a giocarsi tutte le sue carte, a dir la verità poche, ma con spirito e voglia, invece è successo il contrario, con un ufficio facce da squadra consapevole di non averne. Le due partite di questa settimana sono state lo specchio di una stagione che oggi si è fatta deludente, in cui il Bologna non ha quasi mai dato la sensazione di poter competere con le big e a corredo ci ha messo anche delle inopinate sconfitte casalinghe con formazioni rivedibili. Il risultato è un campionato di livello mediocre e modesto e una Europa League vissuta con entusiasmo ma senza l'acuto conclusivo. Un quarto di finale in Europa avrebbe salvato l'annata se in campionato si fosse fatto di più e meglio, invece l'anonimato è tornato ben presente e questo dovrà far riflettere. Le prospettive non sono rosee, perché non è chiaro da chi e da cosa si potrà ripartire.