Maxischermo sì, maxischermo no: ce ne saranno tre. Ma prima arriva il Milan….

Niente visione collettiva della finale di Coppa Italia in Piazza Maggiore e prime polemiche. In effetti, sarebbe stato bello condividere tutti assieme gioie e dolori di una partita attesa da 51 anni, ma non è tutto perduto perché in città ci saranno tre maxischermo dove potersi ritrovare. Segnaliamo, così ognuno di voi può organizzarsi: uno in Piazza Lucio Dalla, uno in Montagnola e un terzo al Pontelungo in via Agucchi. Insomma, c'è modo di tenersi per mano nel caso andasse male o di abbracciarsi se finisse bene. Chi rimane a Bologna, e sarà la maggioranza vista la richiesta nettamente più alta rispetto ai 30mila biglietti messi a disposizione per l'Olimpico, non rimarrà da solo. Attenzione, c'è chi vuole soffrire in solitudine, senza nessuno attorno, ma c'è anche chi ha bisogno di compagnia, sfogarsi con qualcuno, imprecare, nel caso, o esultare, nell'altro caso. E se Comune - alti costi e sicurezza, ha detto Lepore - e Bologna - niente maxischermo al Dall'Ara visto che la partita è in chiaro - hanno deciso di non organizzare nulla, ci sono state associazioni che invece si sono messe in moto e, anche solo per lo sforzo, meritano di essere accompagnate nell'avventura, non solo andando a vedere la partita ma anche consumando qualcosina alla ristorazione. Si muove la città, in tutti i sensi, non esclusivamente tracimando nei vicoli di Roma, ma anche in quelli di Bologna.